FETÖ tutuklusuna bakanlıkta makam: 'Kulislerde içeriden Soylu'nun çıkardığı söyleniyor'

Manisa Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen, ağır silahlarla verdiği pozlarını “Polislerimizin kadro atışlarına katılıp yerli silahlarımızı test ettik” diyerek sosyal medya hesabından paylaştı. BirGün gazetesinden İsmail Arı Özmen'in geçmişini ortaya dökünce Özmen sosyal medya hesaplarını kapattı.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, "Arşiv unutmuyor" diyerek "Biz yazmayalım, iktidarın yayın organı Sabah gazetesinin 10 Eylül 2016 tarihli haberinden okuyalım" dedi ve Sabah gazetesinin Özmen ile ilgili haberinden şu satırları paylaştı:

Pensilvanya’ya gidip Gülen’i ziyaret etmesine rağmen, hedef şaşırtmak için darbe girişimi gecesi sokaklarda uzun namlulu silahla poz verip Atatürk fotoğrafları paylaşan Iğdır Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen Kırklareli’nde tutuklandı.

KULİSLER SÜLEYMAN SOYLU'YU İŞARET EDİYOR

Pehlivan, Özmen ile ilgili kulislerde konuşulanları aktardığı yazısında şunları aktardı:

"Kulisler diyor ki; Mevlüt Özmen’i içeriden kurtaran Süleyman Soylu’ydu. Göreve iade etmekle kalmadı, Türkiye’nin en önemli bakanlıklarından birinde kritik koltukta 4 yıl oturmasını sağladı.

2020 Temmuz’undan beri de Manisa’da vali yardımcılığı görevini yapmasını sağladı.

Sahi, ne diyordu Süleyman Soylu: “Bir tek FETÖ’cüyü göreve getirmişsem, bir tek FETÖ’cü göreve geldiyse ve bu söylenmiyorsa bu, ülkemize ihanettir. Ben getirmişsem ben ihanet ediyorumdur.” Açık sözlü insanları seviyorum."

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