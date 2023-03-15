Ankara'da banka şubesine silahlı saldırı: Bir kişi başından vuruldu, sebebi 'pes' dedirtti!

Ankara’nın Çankaya ilçesinde kart alamadığı bankaya pompalı silahla saldıran şahıs, bir banka personelini başından vurarak yaraladı.

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Ankara'da banka şubesine silahlı saldırı: Bir kişi başından vuruldu, sebebi 'pes' dedirtti!

Edinilen bilgilere göre, Çankaya ilçesinde saat 18.00 civarında bir şahıs, GMK Bulvarı üzerinde bulunan bir banka şubesine geldi. İddiaya göre, hesabında para olmayan şahıs bankamatik kartı almak istedi ve bankanın işlemi reddetmesi üzerine banka personeliyle tartıştı.

Tartışmanın ardından şubeden ayrılan şahıs, kısa süre sonra 06 BKU 401 plakalı BMW marka aracı ile geri gelerek bankaya pompalı silahla ateş etti. Şüphelinin ateş etmesi sonucu banka görevlisi Hüseyin Mert K.'nin başına saçma isabet etti.

Ankara'da banka şubesine silahlı saldırı: Bir kişi başından vuruldu, sebebi 'pes' dedirtti! - Resim : 1

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan banka görevlisi olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Güven Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli aracında polislere teslim olurken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ankara'da banka şubesine silahlı saldırı: Bir kişi başından vuruldu, sebebi 'pes' dedirtti! - Resim : 2

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