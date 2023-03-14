CHP'li Başarır: Birçok sahte diplomalı bürokrat tespit ettik, perşembe günü isim isim açıklayacağım

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, hukukçu Salim şen, eski devlet bakanı Ufuk Söylemez, ve Artı Gerçek Genel Yayın Yönetmeni Ali Duran Topuz ile birlikte Gökmen Karadağ'ın konuğu oldu.

İktidar bünyesinde birçok sahte diplomalı isim olduğunu açıklayan "Bu benim iddiam değil, müfettişlerin, konuyla ilgili görevli kişilerin ulaştığı bilgiler" Başarır, sahte diplomaya sahip siyasi isimleri perşembe günü açıklayacağını duyurdu.

"BÜYÜK BİR REZALETİ AÇIKLAYACAĞIM"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bugünkü "sığınmacı" açıklamasını değerlendiren Başarır, bunun ardından ülkede yaşanan yolsuzlukları ve yolsuzluklara karşı çalışmalarını anlattı. Konuşmasının devamında ise "Perşembe günü çok daha büyük bir skandalı çok daha büyük bir rezaleti açıklayacağım" diyen Başarır, devlet kademelerinde pek çok sahte diplomalı bürokrat bulunduğunu söyledi.

Başarır, şu ifadeleri kullandı:

"Perşembe günü çok daha büyük bir skandalı çok daha büyük bir rezaleti açıklayacağım. Daha önce şunu söyleyeyim, bu ülkede sahte diplomalarla yüksek lisans doktora yapan bürokratları, milletvekillerini, bakan yardımcılarını açıklayacağım. Evraklarıyla belgeleriyle isim isim açıklayacağım. Hiç duymadığınız isimleri göreceksiniz. Meclis kürsüsünde açıklayacağım bunu... Bu ülkeyi bu hale getirmişler efendim. Bakın, bu tespiti de YÖK yapıyor. Ben yapmıyorum. Yüksek lisans ve doktora programları da dahil olmak üzere. ve bunlar da tespit edilmiş zaten. "Bu diplomaları geri verin" denilmiş, "Bunlar geçersizdir" denilmiş. Bakın gazeteciler, araştırmacılar, bakan yardımcıları, milletvekilleri, eski milletvekilleri.. Düşünebiliyor musunuz Türkiye'yi bu hale getirdiler."

"50 KİŞİYİ BULACAK BİR SAHTE DİPLOMALI LİSTESİ"

Gökmen Karadağ'ın "Sayı verebilir misiniz sorusu üzerine Başaran şu yanıtı verdi:

"Çok fazla, tek tek çıkartıyoruz, 30'a yakın ben buldum. 40-50'yi de bulacak gibi bu liste. Ben bu ülkenin cumhurbaşkanının diplomasını ararken, öyle bir diploma sayısına ulaştım ki, onlar da gerçek değil! Ben utanıyorum yahu. Bunların hepsinin hesabını soracağız biz. Bu iddiayı da ben ortaya koymuyorum. Bu konunun müfettişleri, bu konuyla ilgili görevli arkadaşlar tespit etmişler. Meclis kürsüsünden araştırma önergesi vereceğim. Bakalım, çıksınlar."

"TARIM BAKANI YARDIMCISI DA İÇLERİNDE"

"Bilgisayarlardaki tespitlerin ekran kayıtlarından tutun, üniversitedeki yolsuzluğun raporlarına kadar, hepsi mevcut. Bunlar bilinen, görev yapan, bir şekilde seçilmiş ve atanmış insanlar."

Karadağ'ın "Bir kaç isim verin lütfen demesi üzerine "Perşembe günü" diyen Başarır, sözlerini "Şöyle, bakan yardımcıları var. Bir tanesini söyleyeyim, Tarım Bakan yardımcısı" diyerek bitirdi.