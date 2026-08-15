Fethiye'de Vahşet! Annesini Öldürdü, İntihar Etti

Fethiye'de annesini tabancayla öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.

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Fethiye'de Vahşet! Annesini Öldürdü, İntihar Etti
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Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Çiftlik Mahallesi'ndeki bir sitedeki evlerinde F.S. ile oğlu V.S. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine V.S, yanındaki tabancayla annesine ateş etti, ardından aynı silahla kendisini vurdu.

Fethiye'de Vahşet! Annesini Öldürdü, İntihar Etti - Resim : 1

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, F.S'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan V.S. ise kaldırıldığı Fethiye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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