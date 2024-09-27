Fernas Madencilik İşçilerinin Direnişi Sürüyor… Soma'dan Ankara'ya Yürüyüşte 70 Kilometre Geride Kaldı

Manisa'nın Soma ilçesinde bulunan AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu'nun sahibi olduğu Fernas Madencilik’te iş güvenliği ve düşük ücretlere karşı mücadele başlatan ve bu süreçte sendikaya üye oldukları için işten atılan işçilerin, Soma’dan Ankara’ya başlattıkları yürüyüş devam ediyor. Yürüyüşlerinin ikinci gününde Ankara yolunda 70 kilometreyi geride bırakan Fernas Madencilik işçileri, Gölmarmara ilçesine ulaştı. Burada açıklamalarda bulunan emekçiler, şunları kaydetti:

"Bugün Fernas direnişimizin 32'inci, Ankara yürüyüşümüzün ikinci günü. Bugün Gölmarmara'ya geldik. Soma'dan yaklaşık 70 kilometre ilerlemiş durumdayız. Ankara'ya adım adım yaklaşıyoruz. Bugün dün çeşitli sebeplerle yürüyüşümüze katılamayan 4 arkadaşımız daha yürüyüşe katıldı. Sayımız gittikçe artıyor. Ankara'ya vardığımızda Soma'dan başladığımızdan daha kalabalık bir sayıyla varmış olacağız. DGD-Sen ve İnşaat İş'ten arkadaşlarımız dayanışma ziyaretinde bulundular. Bu gece bizimle birlikte konaklayacaklar. Yarın birlikte Salihli'yi yürüyeceğiz. Salihli'de konaklayacağız. Ankara'ya adım adım yaklaşıyoruz. Sayıca artarak geliyoruz. Nöbetimiz bir yandan maden önünde devam ediyor.

'MUHATAPI YOLDA BULAMAZSAK ANKARA'DA MECLİSTE BULACAĞIZ'

Fernas Şirketinin işçi alımı yapmaya devam ettiğini öğrendik bugün. Buradaki süren direnişin temel taleplerinden bir tanesi işçi sağlığı, iş güvenliği önlemlerinin alınmamasıydı. İki uyarı yapacağız. Birincisi Fernas Şirketine, ikincisi Fernas'a iş başvurusu yapan arkadaşlarımıza. Siz 32 gündür iş güvenliği önlemi almaya dair herhangi bir çaba içine girmediniz. Orada toplu ölüm riski olduğunu bas bas bağırıyoruz 32 gündür. Fakat bizi dikkate almıyorsunuz. İşçi alımı yaparak işe aldığınız her insanın da canını riske atmış oluyorsunuz. İşçi arkadaşlar; Fernas'a iş başvurusu yapmayın. Orada çalışırken ölüm riski altındasınız. Diğer taraftan direnişi zayıflatma durumuna giriyorsunuz. Biz kendimizden eminiz. Yüze yakın madenci yer altından çıkmış durumda ama işe girişlerin olmaması gerekiyor. Hem kendi can güvenliğiniz için hem direnişin devamlılığı için. Ankara'ya adım adım yaklaşıyoruz, güçlü bir şekilde varacağız. Muhatap arıyoruz, muhatapı yolda bulamazsak Ankara'da Meclis'te bulacağız. Yüzleşmeye çalışacağız. Çeşitli zorluklar da yaşıyoruz. Bugün 3 arkadaşımızı hastaneye kaldırdık. Bir saat sonra geri geldiler yürüyüşe devam edeceklerini söylediler. 'Ölüm olsa sonumuz Ankara'dır yolumuz' diyoruz."

Kaynak: ANKA