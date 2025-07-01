Felaketi Yaşayan Hatay’da Acı Sözler: 'Herkes Depremden Çıkmış Yeni Kendine Geliyordu, Her Şey Tekrardan Bitti'

Hatay’ın Antakya ilçesinde devam eden yangına müdahale sürerken, bir Hataylı vatandaşın sözleri yürek burktu. Alazi Mahallesi'nde ikamet eden vatandaş “Zaten herkes depremden çıkmış, daha yeni yeni kendilerine geliyorlardı. Her şey tekrardan bitti. Ben de astım hastasıyım. Annemleri merak ettim. Alazi'den buraya nasıl yetiştim bilemedim. Maske cebimde, tülbent ağzımda, su elimde. Nasıl geldim buraya bilmiyorum” dedi.

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Hatay’ın Antakya ilçesine bağlı Üçgedik, Karaali, Dikmece mahallelerinde başlayan yangın rüzgârın etkisiyle birçok noktaya yayılmış, bin 500 ev tahliye edilmişti.

Felaketi Yaşayan Hatay’da Acı Sözler: 'Herkes Depremden Çıkmış Yeni Kendine Geliyordu, Her Şey Tekrardan Bitti' - Resim : 1

Karaali Mahallesi'nde yangından etkilenen, zeytinlikleri, tarlaları yanan vatandaşlar yaşadıkları korku dolu anlar sonrasında konuştu.

Felaketi Yaşayan Hatay’da Acı Sözler: 'Herkes Depremden Çıkmış Yeni Kendine Geliyordu, Her Şey Tekrardan Bitti' - Resim : 2

'ATEŞLERİN İÇİNDEN YÜRÜDÜK'

Alazi Mahallesi'nde ikamet eden bir vatandaş şunları söyledi: Burası ananemin evi. Buraya ulaşana kadar dağdan ateşlerin içinden geçtik. Sırf durumlarının iyi olup olmadığını kontrol etmek için geldik. En acı olan durum ise depremde her yer yıkıldı. İnsanlar yeni yeni düzen kuruyordu bu sefer tam bitti.

Felaketi Yaşayan Hatay’da Acı Sözler: 'Herkes Depremden Çıkmış Yeni Kendine Geliyordu, Her Şey Tekrardan Bitti' - Resim : 3

'TARLA, HİÇBİR ŞEY KALMADI'

Bir mahalle sakini, "Ablamın evi orada yanıyor, itfaiye çağırdım kimse gelmedi. Böyle olur mu? Her şey gitti. Tarla, hiçbir şey kalmadı" dedi.

'ZATEN HERKES DEPREMDEN ÇIKMIŞ'

Yangından etkilenen başka bir kişi ise şöyle konuştu: Hayvanlar yanmasın diye meydanda kaldı. O kadar alan nasıl yanabilir? Zaten herkes depremden çıkmış, daha yeni yeni kendilerine geliyorlardı. Her şey tekrardan bitti. Ben de astım hastasıyım. Annemleri merak ettim. Alazi'den buraya nasıl yetiştim bilemedim. Maske cebimde, tülbent ağzımda, su elimde. Nasıl geldim buraya bilmiyorum.

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Kaynak: ANKA

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