Fazıl Say'dan Muharrem İnce'ye: Aktroller tarafından savunulmayı bırak artık, bu ne ya?

Piyanist Fazıl Say, cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin kendisine kızanlara açıklamalarda bulunmasının ardından, "Senin durumunu , sıkıntının asıl sebebini , biliyoruz; ama bence; şu %90 aktroller tarafından savunulmayı bırak artık .Bu ne ya? " dedi.

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Fazıl Say'dan Muharrem İnce'ye: Aktroller tarafından savunulmayı bırak artık, bu ne ya?

Piyanist Fazıl Say, cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin kendisine kızanlara açıklamalarda bulunmasının ardından, sosyal medyadan tepki gösterdi. 

Muharrem İnce, sosyal medya hesabından "Bana aday oldum diye kızan kardeşlerime" başlığı adı altında paylaşım yaptı. İnce'nin yayımladığı metinde, seçimlere girme nedenini açıkladı. İnce, "Seçimlere girerek, her iki tarafın da adaylarına oy vermek istemeyen seçmenlere bir seçenek sunuyorum. Ortak amacımız olan iktidarı göndermeye odaklanalım " ifadelerini kullandı.

FAZIL SAY TEPKİ GÖSTERDİ

İnce'nin paylaşımına yorum yapan Fazıl Say duruma sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Sanatçı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Senin durumunu , sıkıntının asıl sebebini , biliyoruz; ama bence; şu %90 aktroller tarafından savunulmayı bırak artık. Bu ne ya? Buna bari bir yol bul. İyi değil bu))))) Anladık sıkıntını))) Biliyoruz))))"

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