Fatih Erbakan’dan Milli Görüş’e Seçim İttifakı İlanı

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, yaklaşan genel seçimler öncesi Saadet Partisi ile seçim ittifakı kurabileceklerini açıkladı. Erbakan, cumhurbaşkanlığı adaylığı için de resmen startı vererek, "Cumhurbaşkanı adayı genel başkan olarak benim" dedi.

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Fatih Erbakan’dan Milli Görüş’e Seçim İttifakı İlanı
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İstanbul'da "Anadolu Buluşmaları" programı kapsamında bir restoranda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Ekonomik sorunlardan adalet sistemine, aile yapısından dış politikaya kadar birçok konuda değerlendirmede bulunan Erbakan, partisinin iktidar hedeflerini ve çözüm önerilerini anlattı.

CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞINI İLAN ETTİ

Erbakan, Yeniden Refah Partisinin Türkiye'nin üçüncü büyük partisi olduğunu savunarak, seçimlere yönelik ciddi hazırlık yaptıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı seçiminde kendi adayını göstereceklerini bildiren Erbakan, "Yeniden Refah Partimizin cumhurbaşkanı seçimlerinde kendi adayını göstereceğini, bunun da genel başkan olarak biz olacağımızı ifade ederek bu startı vermiş durumdayız. Bu pazar günü seçim olacakmış gibi çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Erbakan, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

MİLLİ GÖRÜŞ ÇATISI ALTINDA GÜÇ BİRLİĞİ

Seçim döneminde Saadet Partisi ile ittifak ihtimalinin gündeme gelebileceğini aktaran Erbakan, "Saadet Partisiyle ilgili bir seçim ittifakının söz konusu olması mümkündür. Burada milli görüş söylemlerine sahip çıkan Erbakan Hocamızın yolunda yürüdüğünü ifade eden bu partilerin, seçimlerde bir ittifak halinde olması faydalı olabilecektir. Bununla ilgili de çeşitli görüşmeleri, Saadet Partisi ile yapıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Fatih Erbakan Yeniden Refah Partisi Saadet Partisi
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