Mert Nobre mi, Nagihan Karadere mi Birinci Oldu? İşte Survivor 2026 Şampiyonu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2026’da aylar süren zorlu maraton sona erdi. Büyük finalde karşı karşıya gelen Mert Nobre ve Nagihan Karadere, şampiyonluk kupası için son kez parkura çıktı. Nefes kesen mücadele sonunda Survivor 2026’nın kazananı Mert Nobre oldu.

FİNALDE HEYECAN DORUĞA ULAŞTI

Survivor 2026 boyunca performanslarıyla dikkat çeken Mert Nobre ve Nagihan Karadere, finale kalmayı başaran iki isim oldu. İstanbul’da gerçekleştirilen canlı yayında yarışmacılar son kez kozlarını paylaşırken, ekran başındaki milyonlar da büyük heyecana ortak oldu.

NAGİHAN VE MERT ARASINDA KIRAN KIRANA MÜCADELE

Sezon boyunca parkurlardaki başarıları ve ada yaşamındaki performanslarıyla öne çıkan iki yarışmacı, şampiyonluk yolunda son engeli aşmak için mücadele etti. Büyük finalde yaşanan çekişmeli karşılaşmalar izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

SURVİVOR 2026'NIN ŞAMPİYONU MERT NOBRE OLDU

Aylar süren zorlu rekabetin ardından Survivor 2026’nın şampiyonu Mert Nobre olarak açıklandı. Final gecesinde rakibi Nagihan Karadere’yi geride bırakan Mert Nobre, Survivor tarihine adını yazdırmayı başardı.

Kaynak: Haber Merkezi