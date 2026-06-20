Mert Nobre mi, Nagihan Karadere mi Birinci Oldu? İşte Survivor 2026 Şampiyonu

Survivor 2026’da aylardır süren zorlu mücadele sona erdi. Büyük finalde Nagihan Karadere ile karşı karşıya gelen Mert Nobre, şampiyonluk kupasını kaldıran isim oldu.

Son Güncelleme:
Mert Nobre mi, Nagihan Karadere mi Birinci Oldu? İşte Survivor 2026 Şampiyonu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2026’da aylar süren zorlu maraton sona erdi. Büyük finalde karşı karşıya gelen Mert Nobre ve Nagihan Karadere, şampiyonluk kupası için son kez parkura çıktı. Nefes kesen mücadele sonunda Survivor 2026’nın kazananı Mert Nobre oldu.

FİNALDE HEYECAN DORUĞA ULAŞTI

Survivor 2026 boyunca performanslarıyla dikkat çeken Mert Nobre ve Nagihan Karadere, finale kalmayı başaran iki isim oldu. İstanbul’da gerçekleştirilen canlı yayında yarışmacılar son kez kozlarını paylaşırken, ekran başındaki milyonlar da büyük heyecana ortak oldu.

NAGİHAN VE MERT ARASINDA KIRAN KIRANA MÜCADELE

Sezon boyunca parkurlardaki başarıları ve ada yaşamındaki performanslarıyla öne çıkan iki yarışmacı, şampiyonluk yolunda son engeli aşmak için mücadele etti. Büyük finalde yaşanan çekişmeli karşılaşmalar izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

SURVİVOR 2026'NIN ŞAMPİYONU MERT NOBRE OLDU

Aylar süren zorlu rekabetin ardından Survivor 2026’nın şampiyonu Mert Nobre olarak açıklandı. Final gecesinde rakibi Nagihan Karadere’yi geride bırakan Mert Nobre, Survivor tarihine adını yazdırmayı başardı.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Survivor
Son Güncelleme:
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Tarım Bakanlığı Alarm Verdi: Ünlü Çay Markasında Yasaklı Madde Tespit Edildi Tarım Bakanlığı Alarm Verdi: Ünlü Çay Markasında Yasaklı Madde Tespit Edildi
Orhan Gencebay'dan Gençlere Yeşilay'la Çağrı: '44 Yıl Önce Bıraktım' Orhan Gencebay'dan Gençlere Çağrı
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Dünya Kupası'na Veda Ettik: A Milli Takımımız 10 Kişi Kalan Paraguay'a Yenildi A Milli Takımımız 10 Kişi Kalan Paraguay'a Yenildi
İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın Kaçırılmasında Şok İddia: Yerebatan Sarnıcı Detayı Ortaya Çıktı İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın Kaçırılmasında Şok İddia
Mert Nobre mi, Nagihan Karadere mi Birinci Oldu? İşte Survivor 2026 Şampiyonu Mert Nobre mi, Nagihan Karadere mi Birinci Oldu? İşte Survivor 2026 Şampiyonu
Seferihisar Belediyesi'ne 'Rüşvet' Soruşturması: 5 Kişi Tutuklandı Seferihisar Belediyesi'ne 'Rüşvet' Soruşturması
A Milliler İçin Kritik Randevu: İşte Paraguay Maçının Muhtemel 11'leri İşte Paraguay Maçının Muhtemel 11'leri