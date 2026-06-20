İstanbul'da Stratejik Zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Dan ile Görüştü

İstanbul Tersanesi Komutanlığı'ndaki askeri törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan ile basına kapalı stratejik bir görüşme gerçekleştirdi.

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İstanbul'da Stratejik Zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Dan ile Görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Tersanesi Komutanlığında Açık Deniz Karakol Gemisi CAm. Roman'ın Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığına Teslimi ve Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Platformlarının Hizmete Giriş ve Bayrak Çekimi Töreni'nin ardından Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan ve beraberindeki heyetle görüştü.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

Kaynak: AA

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