Fatih Altaylı Buket Aydın'ın saatinin gerçek fiyatını açıkladı

Yaptığı hükümet yanlısı yayınlarla gündeme gelen Buket Aydın bu kez saatinin fiyatıyla gündeme geldi. Gazeteci Fatih Altaylı, Buket Aydın’ın saatinin değerini köşe yazısında açıkladı.

“Kimsenin günahını almayın” başlıklı bir yazı kaleme alan Altaylı, Aydın’ın daha önce de başka bir saatle gündeme geldiğini hatırlatarak şunları söyledi:

“Daha önce de aynı markanın bir başka saati ile askeri harekat bölgesinde poz vermiş ve eleştirilerin hedefi olmuştu.”

AKP’li bir vekilin, “Nasıl oluyor da, 2.5 milyon liralık bu saati takabiliyor” sorusuyla Aydın’ın saati yeniden gündeme gelirken, Altaylı saatin 2 buçuk milyon etmeyeceğini söyledi.

"EN FAZLA 1 MİLYON"

Altaylı, saatin fiyatının “en fazla” 1 milyon olduğunu söyleyerek şunları yazdı:

Evet aynı markanın, yani Rolex’in aynı modelinin yani Daytona’nın, aynı malzemeden yapılmış olanının, yani altının karaborsada 2.5 milyon TL’ye satılanı var ama bu saat o saat değil.

Karaborsada 100 ila 130 bin dolar arasında satılan yani hemen hemen 2.5 milyon TL eden Rolex Daytona, sarı altın John Mayer modeli.

Kadının kolundaki ise Rolex Daytona Rose Gold.

İkisinin de Rolex bayisindeki fiyatı 37 bin 200 dolar.

Ama sarı altın olanın karaborsa fiyatı 130 bin dolar, diğeri ise 40, bilemediniz 50 bin dolar.

Yani en fazla 1 milyon TL.

Bu durum saati alan ile veren arasında bir sorun yaratır mı bilmem ama en azından siz kimsenin günahını almayın derim.”

Kaynak: Gerçek Gündem