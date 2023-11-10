Fatih Altaylı: Ali Erbaş, ülke için büyük tehlikedir!

Gazeteci Fatih Altaylı, bugünkü yazısında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı hedef alarak "Ali Erbaş ülke için büyük tehlikedir!" dedi.

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Fatih Altaylı: Ali Erbaş, ülke için büyük tehlikedir!

Gazeteci Fatih Altaylı, fatihaltaylı.com'da yayımladığı köşe yazısında 10 Kasım'a denk gelen cuma hutbesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anmayan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a tepki gösterdi. Altaylı, Erbaş'a "Çok açık biçimde bu toplumu bölmeye, fay hattı yaratmaya çalışmaktadır, ülke için büyük tehlikedir!" dedi.

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Altaylı, Ali Erbaş'ın büyük tehlike olduğu görüşünü paylaştığı bugünkü yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Çanakkale kahramanı, Kurtuluş Savaşa’nın başkumandanı, büyük asker, Cumhuriyetimizin kurucusu, fikir babası, büyük devlet adamı, Türkler’in son 1000 yılda yetiştirdiği iki büyük devlet adamının sonuncusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün unutulmazlığa geçişinin 85. Yıldönümü.

İçinde bir nebze insanlık, bir damla vatan sevgisi, bir katre vefa duygusu olan herkes ama herkes onun aziz hatırasını saygı ile anıyor.

Bir kurum hariç.

Diyanet İşleri Başkanlığı…

Bir dönem FETÖ’nün tüm toplantılarının demirbaşı olan, FETÖ’nün tezlerinin yılmaz savunuculuğunu yapan, Abant toplantılarının vazgeçilmez katılımcısı, FETÖ talebelerinin vazgeçilmez tez jürisi Ali Erbaş’ın başında olduğu Diyanet.

Amacının ne olduğu çok açık.

Bölücülük yapmaya çalışıyor.

İktidarı yıpratmayı amaçlıyor.

Bir ulusal kahramanı, aramızdan fiziki ayrılışının yıldönümünde, üstelik de Cuma gününe denk gelmişken, Cuma hutbesinde tek kelime ile bile olsa anmamanın başka hiçbir gerekçesi olamaz.

Ali Erbaş, çok açık biçimde bu toplumu bölmeye, fay hattı yaratmaya çalışmaktadır.

Ülke için büyük tehlikedir."

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