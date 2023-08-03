"Eyyam-ı Bahur" sıcakları İstanbul'u da kavurdu, termometreler 40 dereceyi gösterdi

Tüm yurtta günlerdir etkisini sürdüren ‘Eyyam-ı Bahur’ sıcaklıkları mega kent İstanbul’da etkisini göstermeye devam ediyor.

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından günler öncesinde yaptığı uyarıların ardından tüm yurtta etkili olan ‘Eyyam-ı Bahur’ sıcaklıkları mega kent İstanbul’da etkisini göstermeye devam ediyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyir eden hava sıcaklıklarının etkili olduğu Beşiktaş’ta bulunan Bebek sahilinde bazı vatandaşlar denize girerek serinlerken bazı vatandaşların gölgede dinlenmeyi tercih ettiği görüldü.
Öte yandan sıcak havanın önümüzdeki günlerde devam edeceği öğrenildi.

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