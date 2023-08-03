Yozgat'ta tarihi eser operasyonunda 1,5 metrelik kartal heykeli ele geçirildi

Yozgat'ta düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 150 santimetre yüksekliğinde mermer kartal heykeli ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.

Son Güncelleme:
Yozgat'ta tarihi eser operasyonunda 1,5 metrelik kartal heykeli ele geçirildi

Çayıralan ilçesinde Y.K'nin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddiası üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi.

Şüphelinin evinde yapılan aramada tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 150 santimetre yüksekliğinde kartal heykeli ile mermer sütun bulundu.

Eserler, Yozgat Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

Etiketler
Yozgat
Son Güncelleme:
Kavurucu sıcaklarda serinleten ferahlık... Yapılışı ve tarifi oldukça basit dövme çorbası! Yapılışı ve tarifi oldukça basit dövme çorbası!
Doyurucu nohut çorbasının tarifi.. Pişirirken lezzetlenmesini sağlayan püf noktası Doyurucu nohut çorbasının tarifi.. Pişirirken lezzetlenmesini sağlayan püf noktası
Denizli'de kardeşi telefonu açtı, babasının cansız bedeniyle karşılaştı! Kardeşi telefonu açtı, babasının cansız bedeniyle karşılaştı!
'Tarikat kampı' skandalına tepkiler çığ gibi: TKP, İl Müdürlüğü'nün önüne gitti; 'Bakanlık suçunu itiraf etti' dedi 'Tarikat kampı' skandalına tepkiler çığ gibi: TKP, İl Müdürlüğü'nün önüne gitti
ÇOK OKUNANLAR
Asıl cehennem sıcakları daha başlamadı: Meteoroloji uzmanı tarih verdi Asıl cehennem sıcakları daha başlamadı!
En iyi eşler bu burçlardan çıkıyor: Vakit kaybetmeden evlenin En iyi eşler bu burçlardan çıkıyor: Vakit kaybetmeden evlenin
İstanbullular dikkat: 18 ilçede saatlerce süren elektrik kesintisi yapılacak İstanbullular dikkat: 18 ilçede saatlerce süren elektrik kesintisi yapılacak
SGK uzmanı, enflasyon rakamları sonrası memur ve emekli maaşı zammını açıkladı İşte memur ve emekli maaşı zammı!
71 yıl sonra itiraf etti: Yıllarca evinde hizmetçi olarak çalıştığı adamın öz kızı olduğunu öğrendi! Yıllarca evinde hizmetçi olarak çalıştığı adamın öz kızı olduğunu öğrendi!