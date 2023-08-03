Denizli'de kardeşi telefonu açtı, babasının cansız bedeniyle karşılaştı!

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Ahmet Günenç'den (47) geceden beri haber alamayan çocukları, küçük kardeşi telefonu açınca cansız bedeniyle karşılaştı.

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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde ikinci eşinden olan 5 yaşındaki çocuğuyla birlikte 7 katlı bir apartmanın 3. katında ikamet eden tekstilci Ahmet Günenç'den (47) geceden beri haber alamayan çocukları, ısrarla onu aramaya devam etti.

Son görüntülü aramalarında babalarının telefonunu açan küçük kardeşleri, babasının banyoda yattığını belirterek, telefonla birlikte banyoya gitti.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Babalarının yerde hareketsiz bir şekilde yerde yattığını gören çocukların, 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgede sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kapıyı açarak içeriye giren ekipler, Ahmet Günenç'in bir süre önce hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayda hayatını kaybeden Günenç'in cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

İlk eşinden 2 ve ikinci eşinden ise 1 çocuğu olan Ahmet Günenç'in kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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