Kayseri'de 13 gündür haber alınamayan tıp fakültesi öğrencisinden acı haber!

Kayseri'de ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu ve 13 gündür haber alınamayan tıp fakültesi öğrencisi Enes Ahmet Tekin'in cansız bedeni bulundu.

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Kayseri'de 21 Temmuz'da annesi ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne giden Enes Ahmet'ten, annesinin yanından ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamadı.

Tekin ailesinin kayıp başvurusunda bulunmasının ardından ekipler, gencin son görüldüğü yer olan Tavlusun Mahallesi'ndeki Derevenk Viyadüğü çevresinde arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

DRON İLE BÖLGEDE TARAMA YAPILDI

AFAD, polis, ANDA ve gönüllülerden oluşan yaklaşık 60 kişilik ekip, Enes Ahmet Tekin'in bulunması için çalışmalarını aralıksız sürdürdü. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de kayalık bölgelerde aramalarını sıklaştırırken dron ile de bölgede tarama çalışması yaptı.

Kayseri'de 13 gündür haber alınamayan tıp fakültesi öğrencisinden acı haber! - Resim : 1

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Ekipler tarafından başlatılan arama çalışmasında Tekin'in cansız bedeni bulundu. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan ekipler, inceleme yaptı. Tekin'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Enes Ahmet Tekin'in ailesi de sinir krizi geçirerek, gözyaşı döktü.

Kaynak: Gerçek Gündem

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