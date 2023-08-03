Esenyurt'taki tekel bayi saldırısında 3 tutuklama

Esenyurt'ta tekel bayiye yapılan saldırıyla ilgili adliyeye sevk edilen 8 kişiden 3'ü tutuklandı, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Esenyurt'taki tekel bayi saldırısında 3 tutuklama

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Esenyurt'taki bir tekel bayiine gelen 4 kişi içeride bulunan 3 kişiye adeta kurşun yağdırmış; saldırıda 20 yaşındaki Batuhan Bayındır ile 24 yaşındaki Yunus Emre Erzen hayatını kaybederken 21 yaşındaki Yusuf Erzen ise yaralanmıştı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 8 kişi hakkında karar verildi.

8 kişiden 3'ü tutuklanırken, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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