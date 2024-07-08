Evini Ateşe Verdi, Kuyuya Atladı

Gümüşlük Mahallesi 5224 Sokak’ta yaşamını sürdüren ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen F.A.I. (40) adlı kişi, iddiaya göre önceki gün akşamüstü saatlerinde evini ateşe verdi. Ardından evinin bahçesine çıkarak bölgede bulunan başkasına ait bir motosiklete zarar verdi ve evinin bahçe kısmını da yakmaya çalıştı.

Ev kısa sürede alevlere teslim olurken, olay yerine Bodrum İtfaiye Grup Amirliği, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. F.A.I. ekiplerin geldiğini görünce kendisini bahçedeki 25 metre derinliğindeki kuyuya attı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü, soğutma çalışması yapıldı.

TUTUKLANDI

Kuyudaki F.A.I., itfaiye ve Muğla 911 Arama Kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralı olduğu öğrenilen şahıs, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Şahsın evinin içerisinde yapılan aramada ekili halde birkaç kök yanmış halde kenevir bulundu. F.A.I., hastanede tamamlanan tedavisinin ardından gözaltına alındı. Adli makamların karşısına çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahsın ifadesinde olayı hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

Kaynak: İHA