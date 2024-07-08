Meteoroloji Yarın İçin Uyardı! Çok Kuvvetli Olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın için uyarılarda bulundu. 8 kentte öğle saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Yarın İçin Uyardı! Çok Kuvvetli Olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yaptığı son değerlendirmelere göre, yarın öğle saatlerinden itibaren 8 ilde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

MGM verilerine göre, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Bingöl'ün ve Muş'un kuzey kesimlerinde yarın öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacak.

Meteoroloji, yağışlar nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Kaynak: ANKA

Etiketler
Meteoroloji Sağanak yağış Hava Durumu
CHP'nin Acı Günü! CHP'nin Eski Milletvekili Orhan Yağcı Hayatını Kaybetti CHP'nin Acı Günü! CHP'nin Eski Milletvekili Hayatını Kaybetti
Ankara'da Sürpriz Görüşme: Sinan Ateş'in Ailesi, Özgür Özel'le Bir Araya Geldi Sinan Ateş'in Ailesi, Özgür Özel'le Bir Araya Geldi
Baştan Çıkarma Konusunda Uzman Olan 4 Burç! Herkesi Hayran Bırakıyorlar Baştan Çıkarma Konusunda Uzman Olan 4 Burç! Herkesi Hayran Bırakıyorlar
6.Sezon İçin Gün Sayan Kuruluş Osman'da Flaş Ayrılık! Kadroya Veda Etti 6.Sezon İçin Gün Sayan Kuruluş Osman'da Flaş Ayrılık! Kadroya Veda Etti
ÇOK OKUNANLAR
Avrupalılar Neden Eve Girerken Ayakkabılarını Çıkarmaz? Avrupalılar Neden Eve Girerken Ayakkabılarını Çıkarmaz?
Para Taşımak Zorlaştı... Büyük Banknotlar Yolda Büyük Banknotlar Yolda
Milyonlar Bu Haberi Bekliyordu! En Düşük Emekli Maaşına Zam Kararı En Düşük Emekli Maaşına Zam Kararı
En Düşük Emekli Maaşında Yeni Rakam: Erdoğan'a Sunulacak En Düşük Emekli Maaşında Yeni Rakam
Bu Anket Çok Konuşulacak! Hangi Parti, Yüzde Kaç Oy Alıyor? Hangi Parti, Yüzde Kaç Oy Alıyor?