Ev Hayali İçin Son Adım! TOKİ İstanbul Kurası Bugün Tamamlanıyor

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında yürütülen TOKİ projesinde İstanbul etabı kritik aşamaya ulaştı. 25 Nisan’da başlayan kura süreci, 27 Nisan Pazartesi günü itibarıyla üçüncü ve son gününde tamamlanıyor. Şehit yakınları, gaziler, engelli bireyler, emekliler ve gençler başta olmak üzere binlerce vatandaşın umutla takip ettiği çekilişlerde sona gelindi.

KURA SONUÇLARI E-DEVLET’TEN AÇIKLANACAK

Noter huzurunda gerçekleştirilen ve şeffaf şekilde yürütülen kura çekimlerinin ardından, hak sahipleri kısa süre içinde açıklanacak. Vatandaşlar sonuçlara e-Devlet Kapısı üzerinden “Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama” hizmeti aracılığıyla ulaşabilecek. Ayrıca TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak PDF listeleri de detaylı bilgi sunacak.

Yetkililer, kura sıralamasının daha önce ilan edilen liste ve sıra numaralarına göre belirlendiğini hatırlatırken, tüm sonuçların dijital ortama aktarılacağını belirtti.

İSTANBUL’DA KONUT FİYATLARI VE TAKSİT DETAYLARI

Projede İstanbul için belirlenen satış fiyatları ve ödeme planı da netleşti. Buna göre tüm konutlar için yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade imkânı sunuluyor.

İstanbul’da 1+1 daireler yaklaşık 1 milyon 950 bin TL’den satışa sunulurken, 195 bin TL peşinat ve aylık 7 bin 313 TL taksit öngörülüyor. 2+1 konutlar ise büyüklüğüne göre 2 milyon 450 bin TL ile 2 milyon 950 bin TL arasında değişiyor. Bu dairelerde peşinat 245 bin TL ile 295 bin TL arasında olurken, aylık taksitler 9 bin 188 TL’den başlayıp 11 bin 63 TL’ye kadar çıkıyor.

DİĞER İLLERDE DAHA UYGUN SEÇENEKLER

TOKİ projeleri yalnızca İstanbul ile sınırlı kalmıyor. Anadolu’daki diğer illerde satışa sunulan konutlarda da yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade seçeneği uygulanıyor. Bu bölgelerde fiyatlar İstanbul’a göre daha düşük seviyelerde belirlenirken, aylık taksitler de daha uygun rakamlardan başlıyor.

ÖDEMELER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hak sahibi olan vatandaşlar için ödeme süreci ise sözleşmenin imzalanmasının ardından başlayacak. Taksitler, sözleşmeyi takip eden ay itibarıyla ödenmeye başlanacak.

TOKİ’nin sosyal konut projesi, dar ve orta gelirli vatandaşları ev sahibi yapma hedefiyle Türkiye genelinde yoğun ilgi görmeye devam ediyor. İstanbul etabının tamamlanmasıyla birlikte gözler diğer illerdeki kura süreçlerine çevrildi.

