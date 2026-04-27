Ankara'da Yıkım Esnasında Platform Devrildi

Ankara'nın Ulus semtinde Çankırı Caddesi'nde bulunan ve yıkım işlemlerinin devam ettiği Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM) binasının duvarı çöktü. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ YARALANDI

Bariyerin altında kalanlar kısa sürede çıkarılırken, 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinden sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Bariyerin altından çıkarılan otomobilde ise hasar oluşmadı.

Kaynak: AA-DHA