İletişim Başkanı Duran'dan 27 Nisan 'E-Muhtıra' Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 27 Nisan "e-muhtıra"sına ilişkin sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Duran, "O gece verilen cevap netti. Türkiye, artık vesayet odaklarının hizaya sokabileceği bir ülke değildir" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 27 Nisan e-muhtırasının üzerinden 19 yıl geçtiğini belirtti.

'TÜRKİYE'NİN İSTİKAMETLİ MİLLETİN İRADESİDİR'

Bu girişimin doğrudan millet iradesini hedef aldığını, demokratik meşruiyeti yok sayan bir vesayet teşebbüsü olarak tarihe kara bir leke olarak geçtiğini vurgulayan Duran, şunları kaydetti:

"O gece verilen cevap netti. Türkiye, artık vesayet odaklarının hizaya sokabileceği bir ülke değildir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu kararlı ve onurlu duruş, yalnızca bir siyasi refleks değil, devlet ile millet arasındaki bağın sarsılmazlığının açık bir ilanıdır. 15 Temmuz'da ise milletimiz, lideriyle birlikte darbecilere tarihe geçen bir ders vermiş, iradesine ve vatanına sahip çıkmıştır. Demokratik meşruiyetin dışına çıkan hiçbir girişim, hiçbir darbe, millet iradesinin yerine geçemez. Türkiye'nin istikameti milletin iradesidir. Bu irade, ne tartışmaya açıktır ne de herhangi bir odağın müdahalesine bırakılabilir"

Kaynak: Haber Merkezi

