EURO 2024 Finalinin Hakemi Belli Oldu

İspanya ile İngiltere arasında oynanacak EURO 2024 finalinde Fransız hakem François Letexier'in düdük çalacağı açıklandı.

EURO 2024 finalinde İspanya ile İngiltere, 14 Temmuz Pazar günü Berlin Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek. TSİ 22.00'de başlayacak bu mücadelenin hakemi de belli oldu. UEFA Hakem Komitesi, final maçını Fransa'dan François Letexier'in yöneteceğini duyurdu.

Letexier'in yardımcılıklarını ise Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni yapacak. Dördüncü hakemlik görevini de Polonyalı hakem Szymon Marciniak üstlenecek.