Son Anketten Çarpıcı Sonuçlar! Cumhur İttifakı'nın 'Küçük Ortağı'na Soğuk Duş

MetroPOLL Araştırmanın son anketinde CHP liderliğini sürdürürken, ikinci parti konumundaki AKP, oy farkını bir nebze de olsa kapattı. MHP'deki gerileme ise dikkat çekti.

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Son Anketten Çarpıcı Sonuçlar! Cumhur İttifakı'nın 'Küçük Ortağı'na Soğuk Duş

MetroPOLL Araştırma şirketi, yeni anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Şirketin "Bu pazar seçim olsa" başlıklı anketinde; AKP, CHP ile arasındaki farkı kısmen kapatsa da birinci parti olamadı. MHP ise önceki araştırmaya göre 3,3 puan gerilemiş oldu.

Şirketin Mayıs araştırmasında yüzde 30 barajının altına inen AKP, bu ayki ankette puanını 32,4’ çıkardı. CHP ise kararsızlar dağıtıldığında 32,8 oy oranıyla birinci parti oldu. MHP ise tam 3,3 puan gerileyerek yüzde 7 oy aldı.

DEM Parti’nin oyları yüzde 10,5’e çıkarken, İYİ Parti’nin oy oranı ise yüzde 5,8 oldu.

İşte 1500 kişi ile yapılan anketin sonuçları:

CHP - yüzde 32.8
AKP - yüzde 32.4
DEM Parti - yüzde 10.5
MHP - yüzde 7
YRP - yüzde 4.5
İYİ Parti - yüzde 5.8
Diğer - yüzde 7

Son Anketten Çarpıcı Sonuçlar! Cumhur İttifakı'nın 'Küçük Ortağı'na Soğuk Duş - Resim : 1

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