Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü'ne Çarpıp Kaçmıştı, İfadeleri Ortaya Çıktı

İzmir’de Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdürü Mustafa Kayhan’a kamyonetiyle çarparak ölümüne neden olan Talip B. İsimli sürücünün jandarmadaki ifadesi ortaya çıktı.75 yaşındaki şüpheli, kuvvetli yağmur nedeniyle yol kenarındaki Kayhan’ı görmediğini söyledi.

Dün 16.30 sıralarında meydana gelen olayda, Seferihisar’a tatile gelen ESK Genel Müdürü Mustafa Kayhan, eşi Mehtap Kayhan ile market alışverişine gitmişti. Talip B. Yönetimindeki kamyonet yol kenarındaki Kayhan’a çarparken, Kayhan metrelerce sürüklendi. Necat Hepkon Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kayhan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından kaçan kamyonet sürücüsü Talip B. Jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Talip B. jandarmadaki ifadesinde kuvvetli yağmurun görüş açısını düşürmesi nedeniyle yol kenarında yürüyen Kayhan'ı göremeyip, çarptığını savundu.

Kaynak: DHA