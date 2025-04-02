Akademisyen de Tuzağa Düştü: Polis-Savcı Yalanıyla Milyonlarca Lira ve Altını Aldılar

İstanbul'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişiler biri akademisyen iki kişiyi dolandırdı. 13 bin dolar, 30 bin euro ve 2 milyon 500 bin lira değerindeki ziynet eşyasını aldığı tespit edilen 4 kişi yakalanarak tutuklandı.

Akademisyen de Tuzağa Düştü: Polis-Savcı Yalanıyla Milyonlarca Lira ve Altını Aldılar

İstanbul'da, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini polis veya savcı olarak tanıtan kişilerce 77 yaşındaki emekli Ü.Ü. ile 65 yaşındaki akademisyen A.Ş.Y.'nin dolandırılması üzerine düğmeye bastı.

MİLYONLARCA LİRAYI VE ALTINI ALDILAR

Ekipler, 20 Şubat'ta Kadıköy'de Ü.Ü.'nün, kendilerini telefonla arayıp polis veya savcı olarak tanıtan kişilerin yönlendirmesiyle 1000 dolar ve 1 milyon lira değerinde ziynet eşyasını ikametine yakın yere gelen bir zanlıya elden verdiğini, daha sonra yine şüphelilerin vermiş olduğu hesaba 100 bin lira göndererek dolandırıldığı anlaşıldı. Üsküdar'da akademisyen A.Ş.Y.'nin de 12 Şubat'ta aynı yöntemle 30 bin euro ve 12 bin dolar ile 1 milyon 500 bin lira değerinde ziynet eşyası çalınarak dolandırıldığı belirlendi.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Yapılan çalışmalarda tespit edilen şüpheliler M.K. (32), D.D. (52) ve S.Y. (31) yakalandı. Sorgulamasında çeşitli suçlardan çok sayıda suç kayıtları olduğu belirlen 3 şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Olaya ilişkin polis ekiplerince sürdürülen çalışmalarda aranan şüpheli M.B. de Kocaeli'de gözaltına alındı.

Hakkında başka suçtan 9 yıl 4 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bu şüpheli de sevk edildiği adliyede dolandırıcılıktan tutuklandı.

Kaynak: AA

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