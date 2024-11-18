Eskişehir'de Yolcu Otobüsü Takla Attı: Ölü ve Yaralılar Var

Eskişehir'de yolcu otobüsü takla attı. Feci kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yolcu yaralandı.

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Eskişehir'de Yolcu Otobüsü Takla Attı: Ölü ve Yaralılar Var

Eskişehir-Seyitgazi kara yolunun Derbent mevkisinde Ömer Yeşilyurt (43) idaresindeki Kamil Koç firmasına ait 16 BGZ 569 plakalı yolcu otobüsü, yoldan çıkarak devrildi.

Eskişehir'de Yolcu Otobüsü Takla Attı: Ölü ve Yaralılar Var - Resim : 1

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Eskişehir'de Yolcu Otobüsü Takla Attı: Ölü ve Yaralılar Var - Resim : 2

Kazada ilk belirlemelere göre yolculardan Nihat Yüceler'in (56) öldüğü, 30 kişinin yaralandığı bildirildi.

Eskişehir'de Yolcu Otobüsü Takla Attı: Ölü ve Yaralılar Var - Resim : 3

Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edildi. Alanya-Bursa seferini yapan otobüste şoför ve muavin dahil 44 kişinin bulunduğu öğrenildi.

Eskişehir'de Yolcu Otobüsü Takla Attı: Ölü ve Yaralılar Var - Resim : 4

Kaynak: AA-DHA

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