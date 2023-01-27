Eskişehir'de istismarcı okul müdürüne 24 yıl hapis!

Eskişehir’in Alpu ilçesinde Alpu Ortaokulu ve Alpu Ertuğrulgazi İmam Hatip Ortaokulu’nda müdürlük görevini yürüten Mustafa K. hakkında, kız öğrencileri sözlü ve elle taciz ettiğine yönelik iddialar üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Şubat ayında soruşturma başlatılmıştı.

10 ayrı kız öğrenciye yönelik tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli Mustafa K. şikâyetler üzerine gözaltına alınmıştı. Okul müdürü Mustafa K. çıkarıldığı Beylikova Sulh Ceza Mahkemesi'nce ‘çocuğa karşı cinsel taciz’ ve ‘cinsel istismar’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

KAMU DAVASI AÇILMIŞTI

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameyle şüpheli hakkında ‘çocuğun cinsel istismarı’, ‘çocuğa karşı cinsel taciz’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçlamalarıyla kamu davası açılmıştı.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar celsesinde tutuklu sanık Mustafa K. duruşma salonunda hazır edildi. Duruşmaya taraf avukatları katıldı. İddia makamı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Sanık avukatının mütalaaya karşı beyanda bulunmasının ardından sanığa söz hakkı verildi.

"KENDİ EVLATLARIM GİBİ GÖRDÜM"

Mütalaaya karşı beyanda bulunan ve karardan önce son sözlerini söyleyen sanık Mustafa K., “Mütalaayı kabul etmiyorum. Ben uzun süre öğretmenlik ve idarecilik yaptım. 2 çocuk sahibiyim. Okuldaki tüm öğrencilerimi kendi evlatlarım gibi gördüm. Hiçbir mağdura karşı iddia edilen eylemleri işlemedim. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum” dedi.

4 ÇOCUĞA TACİZ VE İSTİSMARDAN 24 YIL

Mahkeme heyeti, sanık Mustafa K.’yı 4 mağdur çocuğa karşı ‘çocuğun cinsel istismarı’ ve ‘cinsel taciz’ suçlarından 24 yıl 2 ay 16 gün hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, Okul Müdürü Mustafa K.’nin diğer çocuklara karşı işlediği iddia edilen ‘cinsel istismar’, ‘cinsel taciz’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarının işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle sanığın beraatine hükmetti. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Kaynak: İHA