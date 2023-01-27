İstanbul'da IŞİD ve El Kaide operasyonları: 10 gözaltı

İstanbul'da radikal terör örgütleri El Kaide, Heyet Tahrir Şam Cephesi (HTŞ) ve IŞİD'e yönelik 7 ilçede 12 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da IŞİD ve El Kaide operasyonları: 10 gözaltı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; İstihbarat Şube ile Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri, IŞİD, El Kaide, HTŞ ve benzeri dini istismar eden radikal terör örgütlerine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Polis ekipleri, çatışma bölgeleri ile İstanbul'la irtibatlı olarak faaliyet yürüttükleri tespit edilen yabancı uyruklu terör şüphelilerinin yakalanması için bu sabaha karşı İstanbul'un 7 ilçesinde belirlenen 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılar aramalarda ele geçirilen çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemeye de el konuldu. Gözaltına alınan yabancılar, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü. Şüpheliler hakkındaki tahkikat işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Kaynak: ANKA

Fuhuş operasyonunda yakalandı bastonuyla adliyeye zor yürüdü Güncel 27 Ocak 2023 10:56
İnan Kıraç, kızına dava açtı: 4 milyar 625 milyon liralık pay istiyor Güncel 27 Ocak 2023 10:55
Çiftçilere tarımsal destek ödemesi bugün başlıyor Güncel 27 Ocak 2023 10:53
Para yine çift maaşlılara Güncel 27 Ocak 2023 10:44
ÇOK OKUNANLAR
Mersin'de 2018'den sonra her şey değişti: İşte bu pazar seçim olsa sandıktan çıkacak sonuç! Bir büyükşehirde 2018'den sonra her şey değişti: İşte bu pazar seçim olsa sandıktan çıkacak sonuç!
Dünyanın en büyük ve en değerli markaları açıklandı: Zirvedeki firma şaşırttı Dünyanın en büyük ve en değerli markaları açıklandı: Zirvedeki firma şaşırttı
Emeklilere ve EYT'lilere rekor promosyon: Tarih ve rakam verildi! Emeklilere ve EYT'lilere rekor promosyon: Tarih ve rakam verildi!
TEB'den emekliye promosyon sürprizi! Rakam güncellendi TEB'den emekliye promosyon sürprizi! Rakam güncellendi
Bakan canlı yayında açıkladı, hesaplar değişti: Asgari ücrete ara zam olacak mı? Bakan canlı yayında açıkladı, hesaplar değişti: Asgari ücrete ara zam olacak mı?