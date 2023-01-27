İstanbul'da IŞİD ve El Kaide operasyonları: 10 gözaltı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; İstihbarat Şube ile Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri, IŞİD, El Kaide, HTŞ ve benzeri dini istismar eden radikal terör örgütlerine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Polis ekipleri, çatışma bölgeleri ile İstanbul'la irtibatlı olarak faaliyet yürüttükleri tespit edilen yabancı uyruklu terör şüphelilerinin yakalanması için bu sabaha karşı İstanbul'un 7 ilçesinde belirlenen 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılar aramalarda ele geçirilen çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemeye de el konuldu. Gözaltına alınan yabancılar, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü. Şüpheliler hakkındaki tahkikat işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Kaynak: ANKA