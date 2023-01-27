Fuhuş operasyonunda yakalandı bastonuyla adliyeye zor yürüdü

Zonguldak’ta aralarında günlük kiralık evlerde fuhşa teşvik, yer temini ve aracılık etme suçlamalarıyla polisin teknik takibine takılan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden birinin bastonuyla adliyenin merdivenlerini güçlükle çıktığı görüldü.

Fuhuş operasyonunda yakalandı bastonuyla adliyeye zor yürüdü

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Müdürlüğü ekipleri iki ay önce aralarında ev hanımı, garson ve çeşitli meslek gruplarına mensup şüpheliler hakkında teknik ve fiziki takip başlattı. Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme suçlamasıyla gözaltına alınan 1’i kadın 6 şüpheli sabah saatlerinde Zonguldak Adliyesi’ne sevk edildi.

Günübirlik evlerin de kiralama yöntemiyle kullanıldığı tespit edilen soruşturmada fuhşa teşvik eden S.A. (47), Ş.K. (60) ve H.Ç. (42) isimli kadın ile yer temini eden Ş.K. (45), M.B. (22) ve B.E. (21) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler güvenlik önlemleri altında Zonguldak Adliyesi’ne getirildi.

Şüphelilerden 60 yaşındaki Ş.K.’nin elindeki bastonuyla adliyenin merdivenlerini güçlükle çıktığı görüldü.
Operasyon çerçevesinde mağdur 8 kadın ile 25 kişinin daha ifadelerine başvuruldu. Şüphelilerden bir kısmının suçlamaları kabul ettiği öğrenildi. 1’i kadın 6 şüphelinin adliyedeki sorgusu sürüyor.

Kaynak: İHA

Kıraç ailesinin miras davasında son perde Güncel 27 Ocak 2023 10:55
Çiftçilere tarımsal destek ödemesi bugün başlıyor Güncel 27 Ocak 2023 10:53
Para yine çift maaşlılara Güncel 27 Ocak 2023 10:44
Ortak genel merkez kurulacak, ilk hafta kritik makamlara atamalar yapılacak Güncel 27 Ocak 2023 10:26
ÇOK OKUNANLAR
Dünyanın en büyük ve en değerli markaları açıklandı: Zirvedeki firma şaşırttı Dünyanın en büyük ve en değerli markaları açıklandı: Zirvedeki firma şaşırttı
TEB'den emekliye promosyon sürprizi! Rakam güncellendi TEB'den emekliye promosyon sürprizi! Rakam güncellendi
Emeklilere ve EYT'lilere rekor promosyon: Tarih ve rakam verildi! Emeklilere ve EYT'lilere rekor promosyon: Tarih ve rakam verildi!
Bakan canlı yayında açıkladı, hesaplar değişti: Asgari ücrete ara zam olacak mı? Bakan canlı yayında açıkladı, hesaplar değişti: Asgari ücrete ara zam olacak mı?
Pegasus'tan onlarca ülkeye 12 euroya biletler satışa çıktı Onlarca ülkeye 12 euroya biletler satışa çıktı