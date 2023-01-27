Fuhuş operasyonunda yakalandı bastonuyla adliyeye zor yürüdü

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Müdürlüğü ekipleri iki ay önce aralarında ev hanımı, garson ve çeşitli meslek gruplarına mensup şüpheliler hakkında teknik ve fiziki takip başlattı. Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme suçlamasıyla gözaltına alınan 1’i kadın 6 şüpheli sabah saatlerinde Zonguldak Adliyesi’ne sevk edildi.

Günübirlik evlerin de kiralama yöntemiyle kullanıldığı tespit edilen soruşturmada fuhşa teşvik eden S.A. (47), Ş.K. (60) ve H.Ç. (42) isimli kadın ile yer temini eden Ş.K. (45), M.B. (22) ve B.E. (21) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler güvenlik önlemleri altında Zonguldak Adliyesi’ne getirildi.

Şüphelilerden 60 yaşındaki Ş.K.’nin elindeki bastonuyla adliyenin merdivenlerini güçlükle çıktığı görüldü.

Operasyon çerçevesinde mağdur 8 kadın ile 25 kişinin daha ifadelerine başvuruldu. Şüphelilerden bir kısmının suçlamaları kabul ettiği öğrenildi. 1’i kadın 6 şüphelinin adliyedeki sorgusu sürüyor.

Kaynak: İHA