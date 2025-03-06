Eskişehir’de Faciadan Dönüldü! Alev Topuna Dönen Minibüsteki 4 Çocuk Son Anda Kurtarıldı

Eskişehir’de bir cami avlusunda park halindeki minibüs bir anda yanmaya başladı. Yanmaya başlayan minibüsün içindeki 4 çocuk cemaat tarafından son ana kurtarıldı. Faciadan dönülen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Eskişehir’de Faciadan Dönüldü! Alev Topuna Dönen Minibüsteki 4 Çocuk Son Anda Kurtarıldı

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesi Fevziçakmak Mahallesi’nde bulunan İlahiyat Cami’nde meydana geldi. İddiaya göre, cami bahçesinde park halindeki ve yaşları küçük olan G.T., S.T., C.T. ve A.T. isimli çocukların içinde bulunduğu 71 ADP 504 plakalı minibüs, sürücüsü H.T.’nin araçtan ayrılmasının ardından bir anda alev almaya başladı. Hem yanan hem de bahçede ilerlemeye başlayan minibüs, cami merdivenlerine çarparak durabildi.

Eskişehir’de Faciadan Dönüldü! Alev Topuna Dönen Minibüsteki 4 Çocuk Son Anda Kurtarıldı - Resim : 1

ÇOCUKLAR SON ANDA YANMAKTAN KURTARILDI

Kısa sürede alev topuna dönen araçtaki çocukları kurtarmak için cami cemaati seferber oldu. Alevlerin arasından kurtarılan G.T., S.T., C.T. ve A.T. isimli çocukların vücutlarında kısmi yanıklar oluştu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerce yangın kontrol altına alınırken, araç ve caminin asansörü kullanılmaz hale geldi. Olayın şokunu atlatamayan çocuklar ayakta ilk tedavilerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Cemaatin müdahalesi ile 1’i erkek 4 çocuk yanmaktan son anda kurtulurken, facia ucuz atlatıldı.

Öte yandan olay yerine gelen bir kadının çocukların kurtulduğuna sevinmek yerine aracın kül olduğuna feryat etmesi ise şaşırttı. Yangınla alakalı soruşturma başlatıldı.

Eskişehir’de Faciadan Dönüldü! Alev Topuna Dönen Minibüsteki 4 Çocuk Son Anda Kurtarıldı - Resim : 2

'RABBİM RAMAZAN AYINDA YARDIM ETTİ'

Yılmaz Dedeler isimli vatandaş, "Aracını ortaya bırakıyor çocuklar da içinde yatarken. Araçta gaz kaçağı başlıyor, sonra da alev alıyor. Alev alınca zaten araba kendiliğinden ileri gitmeye başlıyor, camiiye vuruyor. Camiiden herkes yardım ederek 4 tane çocuğu da kurtardık. Rabbim Ramazan ayında yardım etti. Çocukların 2'sinde biraz yanıklar var, diğer 2'sinin sağlık durumu daha iyi. 4-5 yaşlarında ufak çocuklar" dedi.

Eskişehir’de Faciadan Dönüldü! Alev Topuna Dönen Minibüsteki 4 Çocuk Son Anda Kurtarıldı - Resim : 3

'AĞLAMA SESİ DEVAM EDİYORDU'

Araçtan 3 çocuğu elleriyle çıkaran cami cemaatinden Bayram Yurdakul, "Bir baktık minibüsten duman çıkmaya başladı. Koştuk oraya, arkadaşlardan biri şoför koltuğunda oturan çocuğu kurtarmış. Biz de başka çoluk çocuk var mı diye minibüsün içine baktık. Minibüsün sürgülü kapısını açtım, bir ağlama sesi duydum. Çocuklardan birisini aldım, ağlama sesi devam ediyordu. İkinci çocuğu aldığımda ağlama sesi yine devam ediyordu. Üçüncü çocuğun üzerinde battaniye vardı tutuşmak üzereydi onu aldım, ellerim de yandı biraz. Üçüncü çocuğu aldıktan sonra ağlama sesi kesildi. Ondan sonra minibüs kendi kendine gitti camiye vurdu" dedi.

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Kaynak: İHA

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