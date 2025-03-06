İstanbul'da Trafikte Dehşet Dolu Anlar... Tornavidayla Saldırıp Tehditler Savurdu

Avcılar'da iki sürücü arasında yaşanan 'yol verme' kavgasında dehşet dolu anlar yaşandı. Taraflardan biri diğerine tornavidayla saldırıp, tehdit ve hakaretler savurdu.

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Avcılar'da Çarşamba günü saat 09.00 sıralarında iki araç sürücüsü arasında trafikte yol verme nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında kamyonet şoförü aracından inerek diğer sürücüye tornavidayla saldırdı.

TEHDİTLER SAVURDU

Sürücünün üzerine yürüdükten sonra, tehdit ve hakaretlerde bulunan kamyonet şoförünün kimliği polis ekipleri tarafından aracın plakasından tespit edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri D.S.'yi kısa sürede yakaladı.

Kamyonet şoförü D.S. 'Tehdit', 'Hakaret' ve 'Mala zarar verme' suçlarından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

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