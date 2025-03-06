Simit Yiyen Vatandaş Hayatını Kaybetti
Bir vatandaş yediği simidin soluk borusuna kaçması sonucu hayata veda etti.
Karabük’te bir vatandaş simit yerken hayatını kaybetti.
Karabük’ün Eskipazar ilçesine bağlı Çandarlı köyünde meydana gelen olayda arızası onarılan suv tipi otomobili test etmek amacıyla köye gelen 4 arkadaştan Hasan Erarslan, satın aldığı simidi yemeye başladı. Yediği simit soluk borusuna kaçan vatandaş bir anda yere yığıldı.
İhbar üzerine sağlık ekipleri olay yerine gelirken, talihsiz vatandaş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: İHA