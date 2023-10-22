Eskişehir’de bir üniversiteli genç daha yaşamına son verdi!

Üniversite öğrencisi Resul Alan'ın arkasında borçlarından söz ettiği bir mektup bırakarak intihar ettiği Eskişehir'de bir üniversite öğrencisi daha hayatına son verdi.

Eskişehir’de bir üniversiteli genç daha yaşamına son verdi!

Sol Haber'de yer alan haberde, Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı Mükrime Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan Eskişehir Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümü öğrencisi S.N.R., akşam saatlerinde binanın 5'inci katından aşağı atladı. Görgü tanıklarının anlatımına göre, S.N.R.'nin kendini boşluğa bırakmadan önce ''Ben atlamayayım da kim atlasın'' dediği duyuldu.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahelesinin ardından hastaneye kaldırılan öğrenci kurtarılamadı.

KAMPÜSTE HAYATINA SON VERMİŞTİ

Eskişehir Anadolu Üniversitesi öğrencisi 21 yaşındaki Resul Alan, geçtiğimiz hafta kampüs yemekhanesinde yaşamına son vermişti.

Ardında bıraktığı mektupta "Türkiye'de gençler çocuklar intihar ediyor her gün ve hiçbir şey değişmiyor. Haberi bile yapılmıyor artık. ... Keşke bu kadar pis bir toplumda yaşamasaydık, keşke ülke daha iyi bir durumda olsaydı" diye yazan Alan, mektubunu "Kendinize iyi bakın, hoşçakalın" anlamına gelen Kürtçe "Li xwe baş binerin. Bi xatirâ we" sözleriyle noktalamıştı.

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