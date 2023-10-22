Uşak’ta iki işçi servisi çarpıştı: 28 yaralı

Kaza, Uşak-Gediz yolu Derbent köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Uşak Tekstil Organize Sanayi Bölgesi’nden fabrikada mesaileri bitmiş işçileri Kütahya’nın Gediz ilçesine götüren, A.A. (49) idaresindeki 43 EZ 551 plakalı midibüsle ile H.A. (56) kontrolündeki 43 AET 545 plakalı minibüs sollama sırasında çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle midibüs yola savrulurken, minibüs şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Sağlık ekipleri, polis ve jandarma sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince midibüsün sürücüsü ve 27 işçi kentteki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan kazadan dolayı Uşak Valisi Dr. Turan Ergün hastaneye giderek Uşak Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz’den bilgiler alarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan yaralıları ziyaret etti. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Ergün, “Gece 12’de vardiya değişimde işçilerimizi taşıyan iki işçi servisi, Uşak-Gediz Karayolu üzerinde birbirlerini sollaması sonucu yolun iki tarafına devrilmişler. Meydana gelen kazada 28 kişi yaralandı. Yaralılarda hayati tehlike bulunmamakta” dedi.

Kaynak: İHA