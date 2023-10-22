Fahrettin Koca açıkladı: Türkiye Gazze'ye doktor gönderiyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'ye tıbbi malzeme taşıyan bir uçak göndereceklerini ve uçakta 20 uzmandan oluşan hekim grubunun da yer alacağı açıkladı.

Son Güncelleme:
Fahrettin Koca açıkladı: Türkiye Gazze'ye doktor gönderiyor

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları devam ederken; Türkiye Gazze'ye doktor gönderme kararı aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'ye tıbbi malzeme taşıyan bir uçak göndereceklerini ve uçakta 20 uzmandan oluşan hekim grubunun da yer alacağı açıkladı.

Koca'nın açıklaması şöyle:

"GAZZE’YE YARDIM AMACIYLA, Cumhurbaşkanlığımıza ait bir uçak, ilaç, tıbbi malzemelerle yarın sabah Mısır’a hareket ediyor. Uçakta 20 uzmandan oluşan hekim grubu bulunacak. Mısır Sağlık Bakanı Khaled Abdel Ghaffar ile gerekli görüşmeleri yaptım.

20 kişilik uzman ekibimiz Mısırlı yetkililerle Gazze halkının ihtiyaç duyduğu ilaç, tıbbi malzeme ve cihazların tespitini yapacak. Ekibimiz, Mısır Sağlık Bakanlığı ile yapılan planlamalar çerçevesinde El-Ariş Havalimanı’nda ve Refah Sınır Kapısı’nda kurulacak sahra hastanelerimizin fizibilite çalışmalarını da gerçekleştirecek.

Bu faaliyetlerle eş zamanlı olarak Mısır Sağlık Bakanlığı tarafından iletilen ihtiyaç listesindeki ilaç, tıbbi sarf malzemesi ve tıbbi cihazların 3 kargo uçağımızla, El-Ariş Havalimanına gönderilmesi planlanmıştır. Ayrıca gerekli koordinasyonun tamamlanmasının ardından, bir gemiyle sahra hastaneleri ve ambulansların bölgeye sevkiyatı planlanmaktadır.

Fizibilite çalışmalarında bulunacak ekibimizin, söz konusu ilaç ve tıbbi sarf malzemelerinin Gazze’deki mağdurlara ulaştırılmak üzere ilgililere teslimatını yapması planlanmaktadır. Dünyanın tüm duyarlı insanlarının yüreğine su serpecek bir çabamız var: Yardımların Refah kapısından içeri geçmesine önayak olabilmek! İnsanlığın gözü Gazze için harekete geçebilecek ülkelerde. Milletimiz elden gelen her şeyin yapıldığını bilmeli."

Etiketler
Fahrettin Koca Sağlık Bakanlığı İsrail-Filistin gerginlik
Son Güncelleme:
Hasadı başladı... Canan Karatay en sağlıklı besin diye duyurmuştu Hasadı başladı... Canan Karatay en sağlıklı besin diye duyurmuştu
Yalı Çapkını dizisinin yüzüydü. Afra Saraçoğlu imzayı attı gidiyor Yalı Çapkını dizisinin yüzüydü. Afra Saraçoğlu imzayı attı gidiyor
İstanbul'da İsrail Başkonsolosluğu önüne çocuk oyuncakları bırakıldı İstanbul'da İsrail Başkonsolosluğu önüne çocuk oyuncakları bırakıldı
AKP'li belediye, israfı önleme organizasyonuna 874 bin lira harcadı; ihale de yandaş şirkete gitti AKP'li belediye, israfı önleme organizasyonuna 874 bin lira harcadı; ihale de yandaş şirkete gitti
ÇOK OKUNANLAR
Fahrettin Koca açıkladı: Türkiye Gazze'ye doktor gönderiyor Fahrettin Koca açıkladı: Türkiye Gazze'ye doktor gönderiyor
İslam Memiş 'çok ucuz' dedi, alım tavsiyesi verdi İslam Memiş 'çok ucuz' dedi, alım tavsiyesi verdi
Kuyumcu esnafından dikkat çeken altın fiyatları tahmini: Gram altının yönü neresi? Kuyumcu esnafından dikkat çeken altın fiyatları tahmini
Emekli zammında son ipucu geldi: İşte yapılacak zamma göre yeni maaş tablosu! Emekli zammında son ipucu geldi: İşte yapılacak zamma göre yeni maaş tablosu!
Tapu sahipleri dikkat: 1 Kasım'da başlıyor, büyük ceza geliyor! Tapu sahipleri dikkat: 1 Kasım'da başlıyor, büyük ceza geliyor!