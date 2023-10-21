AKP'li belediye, israfı önleme organizasyonuna 874 bin lira harcadı; ihale de yandaş şirkete gitti

Beyoğlu Belediyesi “Gıda İsrafını Önlemek İçin Gençler Eyleme Geçiyor" adlı proje için ihale düzenledi. Davet usulüyle yapılan 874 bin liralık ihale, Payitaht Abdülhamid dizisinin konsept danışmanı Selman Kayabaşı’nın şirketi Yakın Plan Prodüksiyon isimli firmaya verildi.

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AKP'li belediye, israfı önleme organizasyonuna 874 bin lira harcadı; ihale de yandaş şirkete gitti

Beyoğlu Belediyesi Meclisi 17 Ekim salı günü toplandı. Toplantıda, 2024 Bütçesi görüşüldü. Bütçe görüşmelerinde söz alan CHP'li Belediye Meclisi üyesi Ahmet Yıldırım, Beyoğlu Belediyesi’nin halka ait olan mülkleri satarak ve cezaları artırarak gelir elde etmeye çalıştığını kaydetti.

Beyoğlu Belediyesi’nin, TRT’de yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizisinin konsept danışmanı Selman Kayabaşı’nın şirketi Yakın Plan Prodüksiyon isimli firmaya 2 yılda 38 milyon liralık ihale verdiğini açıklayan Yıldırım, son olarak “Gıda İsrafını Önlemek İçin Gençler Eyleme Geçiyor" adlı proje için düzenlenen 874 bin liralık ihalenin de aynı şirkete verildiğini kaydetti.

Ahmet Yıldırım, “Şaka değil. Belediyemiz israf önlemek için 874 bin liralık organizasyon yapıyor. Mükemmel bir tasarruf stratejisi” diyerek Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’a tepki gösterdi.

Beyoğlu Belediye Meclisi’ndeki görüşmelerin ardından yapılan oylamada Beyoğlu Belediyesi’nin 2 milyar 600 milyon liralık 2024 yılı bütçesi, AKP ve MHP’li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.

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