Eskişehir’de 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar!

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde yaşayan Bilal K. (24), iddialara göre, 14 yaşındaki kız çocuğunu önce uyuşturucu maddeye alıştırdı, daha sonra da cinsel istismarda bulundu.

Çocuğun annesine durumu anlatmasıyla ortaya çıkan olayın ardından aile şikayetçi oldu. Şikayet üzerine şüpheli Bilal K. yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bilal K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Gerçek Gündem