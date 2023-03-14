İstanbul’da İran vatandaşının sır ölümü!

İstanbul Beyoğlu Gümüşsuyu’nda İran uyruklu 41 yaşındaki bir kişi, yalnız yaşadığı evinde sandalyede oturur halde ölü bulundu.

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Beyoğlu Gümüşsuyu’nda dün saat 13.30 sıralarında iddiaya göre, bir dairede kötü kokular gelmesi üzerine vatandaşlar ihbarda bulundu.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, binaya girerek daireye ulaştı. İçeriye giren ekipler, sandalyede bir kişinin hareketsiz durduğunu gördü. Sağlık ekipleri, yaptığı incelemeler sonucunda 41 yaşındaki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

DARP VE KESİK İZİNE RASTLANMADI

Olay yeri inceleme ekipleri, evde geniş çaplı çalışma yaparken, kişinin üstünde herhangi bir darp ve kesik izine rastlanmadı.

ADLİ TIP KURUMUNA KALDIRILDI

Şahsın ise İran uyruklu 41 yaşındaki Mohsen Najafpour olduğu tespit edildi. Najafpour'un alkol komasına girerek hayatını kaybettiği düşünülüyor. İncelemelerin ardından adamın cenazesi, kat'i ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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