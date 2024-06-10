Eski tip ehliyet kullananlar dikkat! Son geçerlilik tarihi belli oldu

Eski tip sürücü belgelerinin geçerlilik süresinin 31 Aralık 2024'te sona ereceği açıklandı.

Son Güncelleme:
Eski tip ehliyet kullananlar dikkat! Son geçerlilik tarihi belli oldu

Eski tip sürücü belgelerinin geçerlilik süresi 31 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.
2016 yılı öncesi alınan ehliyetlerin geçerlilik süresi 31 Aralık 2024 tarihinde sona erecek. Bu tarihe kadar yenilenmeyen eski tip ehliyetler geçersiz olacak.

Ehliyet yenileme işlemleri için vatandaşlar, Alo 199, e-Devlet veya https://randevu.nvi.gov.tr/ üzerinden randevu alarak gerekli evrakları teslim edebilecekler.

Edirne Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü yetkilileri, başvurularını yılın son aylarına bırakmamaları konusunda uyarıda bulunarak, yoğunluk nedeniyle yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla erkenden başvuru yapmalarını tavsiye etti.

Kaynak: AA

Etiketler
Ehliyet
Son Güncelleme:
Aram Kamburyan hayatını kaybetti Aram Kamburyan hayatını kaybetti
Veda vakti geldi. TRT1'in en sevilen dizisinden seyircilere kötü haber Veda vakti geldi. TRT1'in en sevilen dizisinden seyircilere kötü haber
Yalı Çapkını dizisinde isyan ettiren ters köşe! Seyircilerle alay etmişler Yalı Çapkını dizisinde isyan ettiren ters köşe! Seyircilerle alay etmişler
Yetiştirdiği arılar soktu, hayatını kaybetti... Yetiştirdiği arılar soktu, hayatını kaybetti...
ÇOK OKUNANLAR
Meral Akşener ve Mansur Yavaş uzun bir aradan sonra aynı karede! Meral Akşener ve Mansur Yavaş aynı karede
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış geliyor Kuvvetli yağış geliyor
Milyonları ilgilendiriyor: Memur ve emekli maaşları bayramdan önce ödenecek mi? Memur ve emekli maaşları bayramdan önce ödenecek mi?
18 yıl sonra bir ilk: Erdoğan CHP Genel Merkezi’nde! İadeiziyaretin gündemi yoğun 18 yıl sonra bir ilk: Erdoğan CHP Genel Merkezi’nde
Emekliler dikkat! Bayram ikramiyesi ödemeleri başladı Bayram ikramiyesi ödemeleri başladı