Aram Kamburyan hayatını kaybetti

Ermenice eser veren sayılı isimlerden biri olan Aram Kamburyan, Türkiye Ermeni toplumu kurumlarında çalışmalar yapıyordu. Kamburyan Türkiye Ermeni Öğretmenleri Yardımlaşma Vakfı’nda uzun yıllar çalışmalar yürütmüş, Ermeni toplumunun önde gelen isimlerinden olmuştu.

Agos Gazetesi, Kamburyan’ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

ARAM KAMBURYAN KİMDİR?

Kamburyan 1926'da İstanbul'da doğdu.



Lusavoriçyan, Hintliyan ve Pangaltı Mıhitaryan okullarında öğrenim gördü. 1944'teki mezuniyetinin ardından İstanbul Teknik Üniversitesi'ne girdi ve 1950'de buradan mimar olarak mezun oldu.



1961-1978 yılları arasında Esayyan Lisesi'nde geometri öğretmeni olarak çalıştı.



1974'ten bu yana Türkiye Ermeni Öğretmenleri Yardımlaşma Vakfı'nda yönetici olarak çalışıyordu.

2002 yılında gezi izlenimlerini içeren ilk kitabı "Hac ve Geziler" adıyla yayımlandı. Kamburyan'ın aynı zamanda yayınlanmış çevirileri de var.