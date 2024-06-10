Yetiştirdiği arılar soktu, hayatını kaybetti...

Bursa'nın yetiştirdiği arıların soktuğu adam hayatını kaybetti.

Olay, saat 11.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Sarıpınar Mahallesinde meydana geldi. Arı yetiştiricisi Lokman Kaynar(48), arılarıyla ilgilenmeye başladı. O sırada bal arılarından bir kaçı Kaynar'ı soktu. Arıların sokmasıyla alerjik şoka giren Kaynar'ı gören ailesi yardımına koştu. Nefes almakta zorlanan Kaynar'ı gören ailesi 112'ye haber verdi. Solunumu duran Kaynar'a sağlık ekipleri kalp masajı kalp masajı yaptı

Ambulansa alınan Kaynar, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaynar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Kaynar'ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp kurumuna gönderildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.