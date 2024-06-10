Meteoroloji uzmanından kritik uyarı: Salı günü başlıyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Şahin Şahbaz, yurt genelinde yaşanacak hava durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz hafta yurdun kuzey ve iç kesimlerinde kuvvetli yağışın etkisinde kalındığını hatırlatan Şahbaz, "Yağışlı hava ülkemizi yarından itibaren terk ediyor. Doğu Anadolu'nun doğusunda, Karadeniz'in iç kesimlerinde Rize, Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır ve Van'ın doğusunda yağış olduktan sonra yurdumuzu terk edecek. Yerini sıcak bir havaya bırakıyor" dedi.

"OLDUKÇA YÜKSEK SICAKLIKLARI GÖRECEĞİZ"

Yurt genelinde termometrelerin 30 derecenin üzerine çıkacağını aktaran Şahbaz, "Yarından itibaren yurdumuzun batısından başlayarak oldukça yüksek sıcaklıkları göreceğiz" ifadelerini kullandı.

"8 İLA 10 DERECE ARTACAK"

"Halihazırda Marmara, Ege ve Akdeniz kıyılarında sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde, diğer kesimlerde mevsim normalleri civarında seyrediyordu" diyen Şahbaz, "Ancak yarından itibaren Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'de mevsim normallerinin 8 ila 10 derece. Diğer yerlerde 4 ila 8 derecenin üzerine çıkmasını bekliyoruz" diye konuştu.

YOĞUN SICAKLIĞA KARŞI UYARDI

Öte yandan vatandaşları yoğun sıcaklara karşı uyaran Şahbaz, bol bol sıvı tüketilmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: Gerçek Gündem