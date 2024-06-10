Burdur Devlet Hastanesi'nde skandal olay: Kız çocuğunun tuvalette görüntülerini çekti

Burdur Devlet Hastanesi'nde su tesisatı personeli olarak çalışan 25 yaşındaki H.Y., idrar tahlili için tuvalete giren 15 yaşındaki kız çocuğunun kapı altından fotoğrafını çekti. Genç kız olayı fark ederek hastane polisine bildirdi. Su tesisatı personeli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Burdur Devlet Hastanesi'nde skandal olay: Kız çocuğunun tuvalette görüntülerini çekti

Burdur Devlet Hastanenin Acil Servisi içerisinde 6 Haziran günü saat 23.30 sıralarında skandal bir olay meydana geldi. Rahatsızlığından dolayı Acil Servise gelen B.Ş.(15) idrar tahlili vermek için tuvalete girdiğinde tuvalet kapısının altından birinin telefonla görüntüsünü çektiğini fark edip telefona vurup dışarı çıktığında şahsı bulamayınca durumu hastane polisine bildirerek şikayetçi oldu.

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Şikayet üzerine polis ekipleri tarafından hastane güvenlik kamerası incelemelerinde şahsın hastanede su tesisatı personeli H.Y.(25) olduğu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan ve mahkemeye sevk edilen H.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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