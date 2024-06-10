Hastalıklı köpekleri Ankara’ya getiren kişilere tutuklama talebi

Şanlıurfa’da kuduz karantinası ilan edilmiş bölgedeki 35 hasta köpeği Ankara’ya getiren ‘köpekvelisi’ ismiyle tanınan Buket Özgünlü gözatlına alındı. Özgünlü ile gözaltına alınan M.S.D. savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

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Hastalıklı köpekleri Ankara’ya getiren kişilere tutuklama talebi

Güvenlik ekiplerince Ankara’da gözaltına alınan Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü ile dernek çalışanı M.S.D. emniyetteki işlemlerin ardından Ankara adliyesine getirildi. Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, "Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" ve "hayvanları koruma kanununa muhalefet" suçlarından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Ankara'da felç geçiren babasından etkilenen Buket Özgünlü, engelli sokak köpekleri için kurduğu barınakta bir çok hayvana yardım ediyor. Sosyal medyada ‘Köpekvelisiii’ ismini kullanan Buket Özgünlü iddialara göre, Şanlıurfa'da kuduz karantinası ilan edilmiş bölgedeki 35 köpeği toplayarak Ankara'ya getirdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, Özgünlü güvenlik ekiplerince gözaltına alındı.

Ankara Valiliği ise konuya ilişkin olarak şu açıklamayı yaptı:

"İlimize getirilen hastalıklı köpekler konusuyla ilgili Emniyet Güçlerimizin yaptığı çalışmalar sonucu bulundukları yer tespit edilen hayvanlar, veteriner hekimlerimizin gözetiminde karantinaya alınmıştır. Söz konusu hayvanları İlimize yönlendiren ve getiren kişiler yakalanarak Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatları doğrultusunda gözaltına alınmış ve haklarında yasal işlemlere başlanılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Şanlıurfa'daki 'hayvan katliamına' karşı suç duyurusu Şanlıurfa'daki 'hayvan katliamına' karşı suç duyurusu
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