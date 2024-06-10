Şanlıurfa'daki 'hayvan katliamına' karşı suç duyurusu

Şanlıurfa’da son günlerde birçok sokak köpeğinin, kuduz bahanesiyle uyutulduğuna dair görseller ve videolar paylaşılmıştı.

Sokak köpeklerinin kamuya açık alanlarda öldürüldüğü görülmüştü.

Olaya karşı tepkiler giderek büyürken Haytap Hayvan Hakları Federasyonu’ndan konuya ilişkin açıklama geldi.

Yaşanılan duruma karşı suç duyurusunda bulunduklarını açıklayan Haytap, şu açıklamayı yaptı:

"Şanlıurfa'da dün akşam yaptığımız tespitler neticesinde kontrolsüzce uyuşturucu iğne kullanılması sebebiyle hayatını kaybeden ve bir çöp gibi terk edilen can dostlarımız için suç duyurusunda bulunduk."

Kaynak: Gerçek Gündem