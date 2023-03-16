Eski AKP'li Meclis üyesi Kılıçdaroğlu'nu depremzede gibi protesto etmiş

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Malatya Yeşilyurt Belediyesi'nde de AKP’den meclis üyeliği yapmış eski MÜSİAD Başkanı Hüseyin Kalan'ın depremzede gibi Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu protesto ettiğini açıkladı.

Eski AKP'li Meclis üyesi Kılıçdaroğlu'nu depremzede gibi protesto etmiş

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu Malatya’da protesto edenler arasında iktidara yakınlığıyla bilinen Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin (MÜSİAD) Malatya şube eski başkanı Hüseyin Kalan'ın olduğunu açıkladı. Kalan, Malatya’da Yeşilyurt Belediyesi'nde de AKP’den meclis üyeliği yapmıştı.

TELE1’de konuşan Özel, şunları anlattı: 

"Konteynerin birinden birisi genel başkanımızı protesto etmeye başladı. İlk başta şaşırdım; konteynerden bir depremzede diye düşünüyorsunuz, ‘CHP zihniyetli, biz sizi biliriz, gidin buradan, falan.’ O sırada Veli Ağbaba (CHP Malatya milletvekili) o konteynere doğru döndü ve ‘Hüseyin bey, tanıdım sizi, gördüm sizi’ dedi. ‘Abi tanıyor musun’ dedim; ‘Hüseyin Kalan’ dedi, MÜSİAD’ın eski başkanı…  Kendini bir depremzedeymiş gibi bir konteynerin içine sokmuş, oradan genel başkanımızı protesto ediyor. Foyası ortaya çıkınca, bu sefer döndü Saadet Partililere, ‘Yazıklar olsun size, Erbakan hocanın kemikleri sızlıyor, siz nasıl olur da CHP’lilerle kolkola yürürsünüz… Nasıl hakaretler falan… Bu normal bir şey değil."

Eski AKP'li Meclis üyesi Kılıçdaroğlu'nu depremzede gibi protesto etmiş - Resim : 1

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