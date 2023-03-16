AKP aday adaylarından taahhütname istiyor: İşte imzalanması istenen 6 madde

GERÇEK GÜNDEM -

Türkiye, 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlere kilitlendi. Partilerde, Cumhurbaşkanı adaylarının belli olmasının ardından, milletvekili aday adaylığı başvurularıyla ilgili süreç başladı.

AKP’DE TAAHHÜTNAME: VEKİL TRANSFERİNİN ÖNÜNE GEÇME ÇABASI

AKP, milletvekili aday adaylarına 6 maddelik taahhütname imzalatacağını duyurmuştu.

Gerçek Gündem, AKP’nin taahhütnamesine ulaştı. Parti, başvuruda bulunanlardan parti çalışmalarına devam edeceğini ve seçim bölgesinde ikamet edeceğine dair imza istiyor.

Kulislerde, partinin bu hamlesinin seçimlerden sonra olası milletvekili transferlerinin önüne geçmek olduğu konuşuluyor.

İşte AKP’nin taahhütnamesi:

“14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel seçiminde AK PARTİ ’den milletvekili aday adayı olmuş bulunuyorum.

Milletvekili seçilmem halinde;

1) Seçim çevremde ikamet edeceğimi,

2) TBMM’nin ve Parti Grubumuzun çalışma usul ve esaslarına uyacağımı,

3) TBMM’nin çalışmadığı veya Partimizce başka bir görevlendirmede bulunulmadığı hallerde bütün zamanımı seçim çevremde geçireceğimi,

4) Seçim çevremde bulunduğum süre içerisinde de şehrim ve teşkilatımızla ilgili sorumluluklarımı bihakkın yerine getireceğimi,

5) Vatandaşlarımızla olan bağımı sürekli kılacağımı ve bu bağı seçen-seçilen ilişkisinden öte gönül birlikteliğine dayandıracağımı,

6) “Türkiye Yüzyılı” inşasında var gücümle çalışacağımı,

Kabul ve taahhüt ederim.”

Kaynak: Gerçek Gündem