'Sınıra geldim' diye duyurdu: Nihat Hatipoğlu'ndan veda mesajı

Ramazan aylarında yaptığı programla uzun yıllardır ekranlarda olan ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir veda mesajı yayımladı. Hatipoğlu, kurucu rektör olarak 4 yıldır görev yaptığı Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden ayrıldığını duyurdu.

NİHAT HATİPOĞLU: "YAŞ İTİBARIYLA DA SINIRA GELDİM"

"Dört yılı doldurdum. Yaş itibarıyla da sınıra geldim." diyen Hatipoğlu; güçlü, heyecanlı ve dinamik bir üniversite devrettiğini belirterek yerine atanan isme başarılar diledi.

"DİNİ TEBLİĞİMİZ SON NEFESE KADAR DEVAM EDECEK"

Hatipoğlu açıklamasının devamında ise "Dini tebliğimiz son nefese kadar devam edecek inşallah. Yeter ki Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Hatipoğlu'nun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama şöyle;

"Dostlar. 4 yıl önce Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesine Kurucu Rektör olarak atanmıştım. Bu sürede Kuruluşu tamamlayıp 3000 öğrenciye ulaştık. İslami ilimler ve Tıp Fakültesi başta olmak üzere bir çok programı başlattık.

Bugün itibarıyla görevim sona erdi. Teşekkür ederim.

Bilindiği gibi Rektörlük görevi 4 yıldır. Dört yılı doldurdum. Yaş itibarıyla da sınıra geldim.

Güçlü, heyecanlı ve dinamik bir üniversite devrettim. Yerime gelen arkadaşıma da başarılar dilerim. Dini tebliğimiz son nefese kadar devam edecek inşallah. Yeter ki Allah razı olsun."

DEPREME "KADER DEĞİL" DEMİŞTİ

ATV'de Deprem Özel yayınına katılan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremle ilgili "kader" söylemlerine ilişkin dikkat çeken bir çıkış yapmıştı.

ATV Haber'de konuşan Hatipoğlu, bilim adamlarının sözünün dinlenmesi ve tedbirler alınması gerektiğinin altını çizmişti. Hatipoğlu şu ifadeleri kullanmıştı:

"Şu anda bilim adamlarının işin uzmanlarının sözü bizim için dini bir emir gibidir. Onları dinleyeceğiz bundan sonraki süreçte de onları dinlemek zorundayız. Geçmiş olan süreçte dinlemediğimiz için başımıza felaket gelmişse bunu kaderle ifade etmeyeceğiz. Kader bu değil kader akıllı düşünmektir, kader tedbir almaktır. "Akıldan daha büyük tedbir yok" diyor Sevgili Peygamberimiz. Hz. Peygamber devesini bağlamayıp mescide gelene soruyor 'Deven nerede?' diye. 'Allah'a emanet ettim' diyor. 'Bağladın mı onu' diyor. 'Yok bağlamadım' deyince 'Git deveni bağla sonra Allah'a emanet et' diyor. Bizim kader anlayışımızda bu vardır.

Bütün tedbirleri alacağız tedbirleri aldıktan sonra bize rağmen bir hadise olursa yapacak bir şey yok tabi. Bir yıllık binalar yıkılıyor. Demek ki orada bir hile var bir hurda var orada. Büyük fiyatlarla satılan yeni binalar bir anda yıkılıyor bunun hesabını kime soracağız. Elbette bu işi yapanlara soracağız. Hem de öyle bir sormalıyız ki bir daha böyle şeye tevessül edemesinler."