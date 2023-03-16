Bursa'da ortaokul öğrencisi, arkadaşını bıçakladı!

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde 12 yaşındaki 6.sınıf öğrencisi Yusuf E. ve 10.sınıf öğrencisi Berat A. okul içinde küfürleşerek tartıştı.

Diğer arkadaşlarının ve öğretmenlerin araya girmesiyle öğrencilerin tartışması büyümeden yatıştırıldı. Okuldan çıktıktan sonra tekrardan karşılaşan ikili, bir anda yeniden tartışmaya başladı.

BIÇAKLA YARALADI

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken Berat A., yanında getirdiği bıçak ile Yusuf E.’yi kalça kısmından bıçakladı. Yusuf E. kanlar içerisinde yerde kalırken ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya yaptığı ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri ise şüpheli Berat A.’yı yakalamak için soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA